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Черчесов объяснил, почему основным вратарем на Евро стал Сафонов

13:57
Матвей Сафонов. Фото «СЭ»
Матвей Сафонов. Фото «СЭ»
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, объяснил, почему по ходу турнира основным вратарем стал Матвей Сафонов, сменивший Антона Шунина.

«Шунин здорово проявил себя в Лиге наций, хорошо тренировался и заслужил начать турнир первым номером, — сказал Черчесов. — Но есть вратарь Сафонов, которого мы не смогли раньше пригласить. Как только у нас появилась возможность, мы дали Сафонову сыграть. Вышел с поляками, сыграл надежно. Потом был сухой матч с финнами. Так что мы поступили правильно. Началось все с позитива. Мы видим его потенциал. После матча с Данией я его поддержал, сказал, что это другой уровень. Я не против, чтобы он стал первым номером, все зависит только от него».

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России после Евро 2020: причины вылета, будущее главного тренера Станислава Черчесова, главные новости