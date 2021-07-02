Черчесов объяснил, почему основным вратарем на Евро стал Сафонов

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной выступлению команды на Евро-2020, объяснил, почему по ходу турнира основным вратарем стал Матвей Сафонов, сменивший Антона Шунина.

«Шунин здорово проявил себя в Лиге наций, хорошо тренировался и заслужил начать турнир первым номером, — сказал Черчесов. — Но есть вратарь Сафонов, которого мы не смогли раньше пригласить. Как только у нас появилась возможность, мы дали Сафонову сыграть. Вышел с поляками, сыграл надежно. Потом был сухой матч с финнами. Так что мы поступили правильно. Началось все с позитива. Мы видим его потенциал. После матча с Данией я его поддержал, сказал, что это другой уровень. Я не против, чтобы он стал первым номером, все зависит только от него».