Черчесов об отставке: «Мы не в песочнице играем, а представляем страну. Давайте успокоимся»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном уходе из команды после неудачного выступления на Евро-2020.

«Сказать «спасибо — до свидания» можно, но сказать «спасибо — до свидания», и кто дальше будет это делать, нужно знать. Мы не в песочнице играем, а представляем страну. Давайте немножко успокоимся. Мы попали на большой турнир, который изначально проходил в нашей стране. Мы считали, что это домашний чемпионат Европы. Но если чемпионат мира нам подарило государство, то на чемпионат Европы надо было попадать. Мы на него попали, потому что не могли себе представить, что в нашей стране будет Евро, а нашей команды там не будет. Мы это сделали», — сказал на пресс-конференции Черчесов.

На Евро-2020 сборная России заняла последнее, 4-е место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.