Черчесов объяснил, чем чемпионат Европы отличается от чемпионата мира
11:00
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, в чем сложность чемпионата Европы по футболу. По его словам, на турнире все команды сильные.
«Чемпионат Европы — турнир, где нет проходных матчей, — сказал Черчесов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». — На чемпионатах мира все-таки 32 команды, иногда попадаются сборные, которые объективно слабее. На чемпионатах Европы такого нет, поэтому нужно готовиться от игры к игре».
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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