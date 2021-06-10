Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос назначен главным арбитром матча 1-го тура группы B Евро-2020 Бельгия — Россия, сообщает официальный сайт турнира.

Ассистентами Лаоса будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар (оба — Испания). Резервный судья — Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина).

Видеоарбитр встречи — Алехандро Эрнандес (Испания), его ассистентами будут Иньиго Прието, Хуан Мартинес Мунуэра (оба — Испания) и Жоау Пинейру (Португалия).

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).