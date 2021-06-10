Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Сборные Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Матч Бельгия — Россия будет судить испанский арбитр Лаос

11:09
Антонио Матеу Лаос. Фото AFP
Антонио Матеу Лаос. Фото AFP
Теги:

Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос назначен главным арбитром матча 1-го тура группы B Евро-2020 Бельгия — Россия, сообщает официальный сайт турнира.

Ассистентами Лаоса будут Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар (оба — Испания). Резервный судья — Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина).

Видеоарбитр встречи — Алехандро Эрнандес (Испания), его ассистентами будут Иньиго Прието, Хуан Мартинес Мунуэра (оба — Испания) и Жоау Пинейру (Португалия).

Матч Бельгия — Россия состоится в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22.00 (мск).

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в своей группе с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024450--belgium-vs-russia/matchinfo/?iv=true

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 183
Все опросы
Как закончится матч Евро-2020 Россия — Бельгия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Матч Бельгия — Россия будет судить испанский арбитр Лаос
В МВД предложили ввести добровольный техосмотр
За обвиненного в сексизме комика Абрамова вступилась жена
Перевозчика денег со стрельбой ограбили на МКАД

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи