В Дании на матчи Евро-2020 будут пускать до 25 тысяч зрителей

В Дании на матчи предстоящего чемпионата Европы-2020 по футболу разрешили пускать до 25 тысяч зрителей, информирует Reuters. Как отмечается, при этом ношение масок в общественных местах не будет обязательным.

Напомним, что в Дании пройдут три матча Евро-2020. Стадион «Паркен» в Копенгагене примет матч Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).

Ранее стало известно, что Дания не будет пускать болельщиков из России на матч турнира, так как выдача виз этой стране из-за повышенного эпидемиологического риска была ограничена.

Матч Россия — Дания состоится 21 июня (начало — в 22.00 по московскому времени).