Черчесов обогнал Хиддинка по крупным поражениям в сборной России
В стартовом матче на Евро-2020 сборная России крупно уступила в Санкт-Петербурге Бельгии — 0:3.
Для главного тренера россиян Станислава Черчесова этот разгром стал шестым в нынешней должности. Ранее команда под его руководством крупно уступала бразильцам, уругвайцам, немцам, сербам и тем же бельгийцам. Пять разгромов сборной пришлось на время работы Гуса Хиддинка, два разгрома терпел Олег Романцев, по одному — Анатолий Бышовец, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий.
(Кирилл Бурдаков)
Крупные поражение сборной России
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Соперник
|
16.06.1996
|
ЧЕ
|
Олег Романцев
|
Германия (н) — 0:3
|
18.11.1998
|
ТМ
|
Анатолий Бышовец
|
Бразилия (г) — 1:5
|
23.02.2000
|
ТМ
|
Олег Романцев
|
Израиль (г) — 1:4
|
13.10.2004
|
ОЧМ
|
Георгий Ярцев
|
Португалия (г) — 1:7
|
07.02.2007
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Голландия (г) — 1:4
|
12.09.2007
|
ОЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Англия (г) — 0:3
|
26.03.2008
|
ТМ
|
Гус Хиддинк
|
Румыния (г) — 0:3
|
10.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
26.06.2008
|
ЧЕ
|
Гус Хиддинк
|
Испания (н) — 1:4
|
20.06.2016
|
ЧЕ
|
Леонид Слуцкий
|
Уэльс (н) — 0:3
|
23.03.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Бразилия (д) — 0:3
|
25.06.2018
|
ЧМ
|
Станислав Черчесов
|
Уругвай (д) — 0:3
|
15.11.2018
|
ТМ
|
Станислав Черчесов
|
Германия (г) — 0:3
|
16.11.2019
|
ОЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (д) — 1:4
|
18.11.2020
|
ЛН
|
Станислав Черчесов
|
Сербия (г) — 0:5
|
12.06.2021
|
ЧЕ
|
Станислав Черчесов
|
Бельгия (д) — 0:3
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю