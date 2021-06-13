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Черчесов обогнал Хиддинка по крупным поражениям в сборной России

00:11
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В стартовом матче на Евро-2020 сборная России крупно уступила в Санкт-Петербурге Бельгии — 0:3.

Для главного тренера россиян Станислава Черчесова этот разгром стал шестым в нынешней должности. Ранее команда под его руководством крупно уступала бразильцам, уругвайцам, немцам, сербам и тем же бельгийцам. Пять разгромов сборной пришлось на время работы Гуса Хиддинка, два разгрома терпел Олег Романцев, по одному — Анатолий Бышовец, Георгий Ярцев и Леонид Слуцкий.

(Кирилл Бурдаков)

Крупные поражение сборной России

Дата

Турнир

Тренер

Соперник

16.06.1996

ЧЕ

Олег Романцев

Германия (н) — 0:3

18.11.1998

ТМ

Анатолий Бышовец

Бразилия (г) — 1:5

23.02.2000

ТМ

Олег Романцев

Израиль (г) — 1:4

13.10.2004

ОЧМ

Георгий Ярцев

Португалия (г) — 1:7

07.02.2007

ТМ

Гус Хиддинк

Голландия (г) — 1:4

12.09.2007

ОЧЕ

Гус Хиддинк

Англия (г) — 0:3

26.03.2008

ТМ

Гус Хиддинк

Румыния (г) — 0:3

10.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

26.06.2008

ЧЕ

Гус Хиддинк

Испания (н) — 1:4

20.06.2016

ЧЕ

Леонид Слуцкий

Уэльс (н) — 0:3

23.03.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Бразилия (д) — 0:3

25.06.2018

ЧМ

Станислав Черчесов

Уругвай (д) — 0:3

15.11.2018

ТМ

Станислав Черчесов

Германия (г) — 0:3

16.11.2019

ОЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (д) — 1:4

18.11.2020

ЛН

Станислав Черчесов

Сербия (г) — 0:5

12.06.2021

ЧЕ

Станислав Черчесов

Бельгия (д) — 0:3

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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