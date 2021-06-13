Хабиб Нурмагомедов: «На что можем рассчитывать? На выход из группы»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью «СЭ» ответил на вопрос, на что может рассчитывать сборная России на Евро после поражения в первом матче от Бельгии (0:3).

«На что можем рассчитывать? На выход из группы», — заявил Хабиб.

Сборная Бельгии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы. Сборная России после первого тура занимает последнюю строчку. В следующем матче россияне в Санкт-Петербурге 16 июня сыграют с финнами, а бельгийцы днем позже в Копенгагене встретятся с датчанами.

(Севастиан Терлецкий)