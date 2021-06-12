Россия проиграла Бельгии на старте Евро-2020
В матче первого тура группового турнира Евро-2020 сборная России уступила команде Бельгии (0:3). Игра состоялась в Санкт-Петербурге.
На десятой минуте бельгийцев вывел вперед Ромелу Лукаку. Тома Менье, который вышел на замену вместо травмированного Тимоти Кастаня, удвоил перевес своей команды на 34-й минуте. На 88-й минуте Лукаку оформил дубль.
Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали.
В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Бельгия 17 июня проведет матч против Дании.
Евро-2020
Группа В
1-й тур
Бельгия — Россия — 3:0 (2:0)
Голы: Лукаку, 10 (1:0). Менье, 34 (2:0). Лукаку, 88 (3:0).
Бельгия: Куртуа, Фертонген (Фермален, 76), Алдервейрелд, Боята, Кастань (Менье, 27), Т.Азар, Феррейра-Карраско (Прат, 77), Дендонкер, Тилеманс, Мертенс (Э.Азар, 72), Лукаку.
Россия: Шунин, Семенов, Джикия, Марио Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30. Миранчук, 63), Баринов (Дивеев, 46), Головин, Дзюба.
Судьи: Матеу Лаос. дель Паломар, Себриан Девис (все — Испания).
ВАР: Эрнандес-Эрнандес. Приэто Лопес де Сераин (оба — Испания), Силва Пинейру (Португалия), Мартинес Мунуэра (Испания).
12 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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