Евро-2020: расписание и результаты матчей 11 июня
13:30
Сегодня, 11 июня, в Риме стартует розыгрыш чемпионата Европы по футболу-2020.
В пятницу будет сыгран матч открытия, в котором встретятся команды Турции и Италии. Посмотреть составы всех групп Евро-2020 можно здесь
Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке
11 июня, пятница
Турция — Италия (22.00)
Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира
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