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Евро-2020: расписание и результаты матчей 11 июня

13:30
Футболист сборной Италии. Фото instagram.com/azzurri
Футболист сборной Италии. Фото instagram.com/azzurri
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Сегодня, 11 июня, в Риме стартует розыгрыш чемпионата Европы по футболу-2020.

В пятницу будет сыгран матч открытия, в котором встретятся команды Турции и Италии. Посмотреть составы всех групп Евро-2020 можно здесь

Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке

11 июня, пятница
Турция — Италия (22.00)

Турция — Италия

Все трансляции матчей Евро-2020: какой канал покажет матчи сборной России, где смотреть все игры турнира

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Сергей Ревенко все материалы автора
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