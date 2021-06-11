Евро-2020: расписание и результаты матчей 11 июня

Сегодня, 11 июня, в Риме стартует розыгрыш чемпионата Европы по футболу-2020.

В пятницу будет сыгран матч открытия, в котором встретятся команды Турции и Италии. Посмотреть составы всех групп Евро-2020 можно здесь

Полное расписание матчей чемпионата Европы — по ссылке

11 июня, пятница

Турция — Италия (22.00)

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