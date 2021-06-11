Италия обыграла Турцию в стартовом матче Евро-2020

В стартовом матче Евро-2020 сборная Италии победила команду Турции (3:0). Игра состоялась в Риме на «Стадио Олимпико».

Первый мяч Евро-2020 в свои ворота забил турецкий защитник Мерих Демирал. Это произошло на 53-й минуте. На 66-й минуте второй мяч провел Чиро Иммобиле. Лоренцо Инсинье на 79-й минуте сделал счет крупным.

Италия набрала три очка и лидирует в группе А. У Турции пока ноль очков. Также в этой группе выступают Швейцария и Уэльс.

Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени. В следующем туре Турция 16 июня сыграет с Уэльсом, а Италия — со Швейцарией.

Евро-2020

Группа А

1-й тур

Турция — Италия — 0:3 (0:0)

Голы: Мерих Демирал, 53 — в свои ворота (0:1). Иммобиле, 66 (0:2). Инсинье, 79 (0:3).

Турция: Угурджан Чакыр, Чаглар Сеюнджю, Зеки Челик, Мерих Демирал, Умут Мераш, Озан (Каан Айхан, 65), Хакан Чалханоглу, Окай Йокушлу (Ирфан Кахведжи, 65), Бурак Йылмаз, Кенан Караман (Халил Дервисоглу, 76), Юсуф Языджи (Дженгиз Юндер, 46).

Италия: Доннарумма, Кьеллини, Бонуччи, Флоренци (Ди Лоренцо, 46), Спинаццола, Жоржинью, Барелла, Локателли (Кристанте, 74), Иммобиле (Кьеза, 81), Инсинье (Белотти, 81), Берарди (Бернардески, 85).

Предупреждения: Чаглар Сеюнджю, 88. Халил Дервисоглу, 90.

Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все — Голландия).

ВАР: Блом. ван Букел (оба — Голландия), Гиттельманн, Данкерт (оба — Германия).

11 июня. Рим. Стадион Олимпийский.