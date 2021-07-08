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Стерлинг прокомментировал свое падение в штрафной сборной Дании

02:20
Рахим Стерлинг. Фото Twitter
Рахим Стерлинг. Фото Twitter
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Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг после победы над Данией в 1/2 финала Евро-2020 высказался по поводу пенальти, назначенного в дополнительное время.

На 104-й минуте в ворота датчан был назначен одиннадцатиметровый за фол на Рахиме Стерлинге. Харри Кейн с точки не смог переиграть вратаря Каспера Шмейхеля, но был первым на добивании. Момент с падением Стерлинга вызвал споры.

«Я вошел в штрафную, соперник выставил правую ногу, она задела мою ногу, очевидный пенальти», — цитирует BBC Стерлинга.

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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