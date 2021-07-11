Буффон считает, что сборная Италии победит Англию в финале Евро-2020

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча Италия — Англия в финале Евро-2020.

«Для Италии это очень сложный матч, у Англии много отличных футболистов. Но я не беспокоюсь, так как считаю, что давление в основном будет оказываться на хозяев. Англия играет дома, при своих фанатах, поэтому она может потерять в этом матче больше, чем Италия.

Очень важно забить первый гол, многое может зависеть от первых минут матча. Италия, думаю, победит, но против такой обороны, как у Англии, это будет тяжело. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир.

Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012 году и знаю об этом. Так что, надеюсь, серия неудач прервется», — приводит слова Буффона Daily Mail.

Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.