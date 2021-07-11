Буффон считает, что сборная Италии победит Англию в финале Евро-2020
Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча Италия — Англия в финале Евро-2020.
«Для Италии это очень сложный матч, у Англии много отличных футболистов. Но я не беспокоюсь, так как считаю, что давление в основном будет оказываться на хозяев. Англия играет дома, при своих фанатах, поэтому она может потерять в этом матче больше, чем Италия.
Очень важно забить первый гол, многое может зависеть от первых минут матча. Италия, думаю, победит, но против такой обороны, как у Англии, это будет тяжело. Тот, кто будет спокойнее, сможет выиграть турнир.
Италия долго ждала победы на Евро. Я проиграл с ней финал в 2012 году и знаю об этом. Так что, надеюсь, серия неудач прервется», — приводит слова Буффона Daily Mail.
Финальный матч турнира Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдет в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9775847/GIANLUIGI-BUFFON-really-Italys-toughest-test-against-England.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
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