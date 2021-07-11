Оздоев рассказал, что не злился на Зобнина за его ошибку в матче Евро-2020 против Дании

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал, как отреагировал на ошибку Романа Зобнина в матче Евро-2020 с Данией (1:4).

«Я его поддерживаю. Мы приятели, хорошо общаемся, с добротой к нему отношусь. Каждый игрок может ошибиться. Мы — одна команда. Это было бы неэтично, не по-дружески, не по-товарищески так поступить — обвинить в чем-то другого игрока, что он чего-то не сделал или сделал не так. Раз мы одна команда, значит все проиграли. Начиная от тренерского штаба и заканчивая администраторами. Потому что делаем одно дело. А обвинять кого-то — это не по мне», — цитирует Оздоева «Матч ТВ».

В матче с Данией Зобнин, пасуя назад вратарю, не заметил нападающего команды соперника Юсуфа Поульсена, который перехватил передачу и забил мяч.

Сборная России набрала три балла на групповом этапе Евро-2020 и не смогла пройти дальше.