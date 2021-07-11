Оздоев рассказал, что не злился на Зобнина за его ошибку в матче Евро-2020 против Дании
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев рассказал, как отреагировал на ошибку Романа Зобнина в матче Евро-2020 с Данией (1:4).
«Я его поддерживаю. Мы приятели, хорошо общаемся, с добротой к нему отношусь. Каждый игрок может ошибиться. Мы — одна команда. Это было бы неэтично, не по-дружески, не по-товарищески так поступить — обвинить в чем-то другого игрока, что он чего-то не сделал или сделал не так. Раз мы одна команда, значит все проиграли. Начиная от тренерского штаба и заканчивая администраторами. Потому что делаем одно дело. А обвинять кого-то — это не по мне», — цитирует Оздоева «Матч ТВ».
В матче с Данией Зобнин, пасуя назад вратарю, не заметил нападающего команды соперника Юсуфа Поульсена, который перехватил передачу и забил мяч.
Сборная России набрала три балла на групповом этапе Евро-2020 и не смогла пройти дальше.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/rpl/matchtvnews_NI1373154_Nado_vkladyvat_v_detskij_futbol_Drugogo_vyhoda_net_Intervju_Magomeda_Ozdojeva_o_Jevro_i_novom_sezone
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