Боярский сравнил Украину и Россию на Евро-2020: «Наши бы продули непременно!»
11:45
Народный артист России Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» сравнил сборные России и Украины на чемпионате Европы-2020.
«Кончено, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно», — сказал Боярский «СЭ».
Сборная Украины уступила сборной Голландии (2:3) в первом туре группового этапа Евро-2020, российская команда разгромно проиграла Бельгии — 0:3.
(Владислав Флегонтов)
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