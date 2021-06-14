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Боярский сравнил Украину и Россию на Евро-2020: «Наши бы продули непременно!»

11:45
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова, «СЭ»
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова, «СЭ»
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Народный артист России Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» сравнил сборные России и Украины на чемпионате Европы-2020.

«Кончено, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно», — сказал Боярский «СЭ».

Сборная Украины уступила сборной Голландии (2:3) в первом туре группового этапа Евро-2020, российская команда разгромно проиграла Бельгии — 0:3.

(Владислав Флегонтов)

Голландия — Украина

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