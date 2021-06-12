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Боярский пообещал съесть свою шляпу, если Россия выиграет Евро

13:30
Михаил Боярский. Фото Антон Сергиенко
Михаил Боярский. Фото Антон Сергиенко
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Известный артист, большой поклонник футбола Михаил Боярский накануне матча Россия — Бельгия в интервью «СЭ» дал интересное обещание.

— С какими чувствами ждете первого матча сборной России?

— С опаской и тревогой.

— Почему?

— Я же видел последние контрольные матчи — с Польшей и Болгарией. Никаких оптимистических соображений по этому поводу у меня нет. К сожалению. А Бельгия — одна из сильнейших европейских команд. Сложно представить, что наши ее обыграют. Даже с учетом потерь Де Брейне и Азара-старшего, которые в субботу не выйдут на поле из-за травм. Вряд ли удастся победить и Данию, где собраны футболисты из «Челси», «Интера», «Милана», «Тоттенхэма»... Вот с Финляндией, надеюсь, справимся.

— Трех очков для выхода из группы, скорее всего, не хватит.

— О том и речь. При всей любви к российской сборной нужно признать: у наших футболистов пока нет ни опыта, ни мастерства, чтобы решать серьезные задачи. Да, в 2018-м прошли Испанию по пенальти. Это было чудо. Второй раз оно не повторится. Хотя...

— Что?

— Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!

— Главный ваш вопрос к Черчесову?

— На мой взгляд, пока у нас нет команды. А есть отдельные игроки. Кстати, как и в хоккейной сборной — если отталкиваться от последнего чемпионата мира. Поймите правильно, на Евро болеть за наших буду всей душой. И искренне порадуюсь, если парни опровергнут мой мрачный прогноз. Но на данный момент повода для оптимизма не вижу.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Михаила Боярского

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

1.79

Обе забьют - да

28%

2.00

ИТБ1 (1.5)

22%

2.00
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

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