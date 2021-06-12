Болельщики сборной Голландии заказали рекламный баннер над базой команды с просьбой играть по схеме 4-3-3
Болельщики сборной Голландии выразили желание увидеть от команды игру по схеме 4-3-3 на чемпионате Европы, сообщает NOS Sport.
Фанаты заказали самолет, который пролетел над тренировочной базой команды с баннером, на котором было изображено обращение к главному тренеру Франку де Буру: «Франк, просто 4-3-3». Болельщики недовольны тем, что сборная в последних матчах действовала по схеме 5-3-2. Сообщается, что футболисты голландской команды посмеялись над инициативой фанатов, а де Бур выразил намерение придерживаться схемы с тремя центральными защитниками.
Menig Oranje-volger schreeuwt om het 4-3-3-systeem. Om die roep kracht bij te zetten, vliegt er zaterdagochtend tijdens de training van Oranje een reclamevliegtuig over met de tekst 'Frank, gewoon 4-3-3'.https://t.co/wQznGZYpsL— NOS Sport (@NOSsport) June 12, 2021
Сборная Голландии сыграет на Евро-2020 в группе с Украиной, Австрией и Македонией. Первая встреча на турнире против сборной Украины состоится в воскресенье, 13 июня. Начало — в 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://nos.nl/artikel/2384716-reclamevliegtuig-cirkelt-boven-de-boer-op-trainingsveld-frank-gewoon-4-3-3
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