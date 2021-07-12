Италии остался один матч до повторения мирового рекорда по беспроигрышной серии

Сборная Италии обыграла команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти) в финале Евро-2020.

Команда Роберто Манчини продлила свою беспроигрышную серию до 34 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

До мирового рекорда — 1 матч. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия те же 35 матчей — с 1993 по 1996 год.