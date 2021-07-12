Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Италии остался один матч до повторения мирового рекорда по беспроигрышной серии

01:21
Теги:

Сборная Италии обыграла команду Англии (1:1, 3:2 по пенальти) в финале Евро-2020.

Команда Роберто Манчини продлила свою беспроигрышную серию до 34 матчей, обновив национальный рекорд. Предыдущий рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

До мирового рекорда — 1 матч. Сборная Испании не проигрывала 35 матчей с 2007 по 2009 год, а Бразилия те же 35 матчей — с 1993 по 1996 год.

Италия — Англия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Бонуччи признан лучшим игроком финала Евро-2020
Италия — Англия: Бонуччи сравнял счет в матче
Италия по пенальти обыграла Англию и стала победителем Евро-2020
Доннарумма стал лучшим игроком чемпионата Европы-2020
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года