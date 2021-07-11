Бонуччи стал рекордсменом сборной Италии по матчам на чемпионатах Европы
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел в стартовом составе на финал Евро-2020 против Англии. Благодаря этому он установил новый рекорд.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, для защитника это 18-й матч на чемпионатах Европы. Он стал рекордсменом команды по этому показателю. Футболист превзошел результат голкипера Джанлуиджи Буффона, у которого на Евро 17 игр.
Матч начался в 22.00 по московскому времени. Игра проходит в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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