Бонуччи после финала Евро выпил одновременно пиво и колу

Лучший игрок финала Евро-2020 Леонардо Бонуччи ярко начал послематчевую пресс-конференцию. Защитник появился в зале с бутылками пива и колы, после чего поочередно попил из них.

34-летний футболист появился в зале для пресс-конференций с призом лучшему игроку матча, а также бутылками «Кока-Колы» и пива. Бонуччи развалился на стуле и сначала сделал глоток пива, а следом выпил немного газировки.

«Я это заслужил», — прокомментировал свои действия Леонардо.

Сборная Италии победила на «Уэмбли» сборную Англии в серии пенальти и во второй раз в истории стала чемпионом Европы.

Поступок Бонуччи — отсылка к парочке случаев в начале турнира. На предматчевой пресс-конференции капитан сборной Португалии Криштиану Роналду убрал со стола бутылки с «Колой», призвав пить воду. А спустя несколько дней поступок португальца повторил Поль Погба — игрок сборной Франции убрал со стола бутылку пива Heineken — спонсора турнира.