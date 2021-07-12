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Смородская считает, что сборная Италии не является сильнейшей в Европе

13:11
Футболисты сборной Италии. Фото Reuters
Футболисты сборной Италии. Фото Reuters
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу сборной Италии в финале Евро-2020 над Англией (1:1, пенальти — 3:2).

«Я не думаю, что сборная Италии сейчас сильнейшая, — сказала Смородская «СЭ». — Конечно, это очень хорошая команда с сильным характером. Италия смогла противостоять давлению. Мне кажется, английскую сборную очень сильно передавил факт ответственности игры перед своим зрителем. Они были сами на себя не похожи. Англии очень мало удавалось в атаке, что им несвойственно на этом турнире. Серия пенальти не должна была случиться, если бы англичане играли в полную силу. Они были зажаты, не хватало раскрепощенности».

11&nbsp;июня. Лондон. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.Саутгейт обманул нацию: обещал играть так, чтобы запомнили дети, а сам думал только об удержании 1:0. На чем и погорел

Смородская также считает, что в сборной Италии для Роберто Манчини все сложилось.

«Манчини не добился успеха в России, но выиграл Евро? Вы знаете, у него во многих командах в Италии тоже не получалось. Так бывает в карьере тренера. В этой сборной все сложилось, хотя было не так много ярких звезд. Артем Дзюба высказывался про всех тренеров. Эмери после его слов вообще два раза выиграл Кубок УЕФА. Нет смысла это комментировать», — добавила Смородская.

Сборная Италии выиграла турнир во второй раз в своей истории. Итальянцы ранее побеждали в 1968 году, обыграв в финале сборную Югославии (2:0 в переигровке).

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Артем Бухаев все материалы автора

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