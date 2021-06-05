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Билялетдинов: «Травма Кудряшова — более печальный момент, чем отсутствие веселой игры»

20:20
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Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов прокомментировал победу в контрольном матче перед Евро-2020 над сборной Болгарии (1:0). Голом отличился Александр Соболев, реализовав пенальти, которое заработал Алексей Миранчук.

«Не надо относиться к матчу с Болгарией, как какому-то развлечению публики. Сейчас важно было поиграть в футбол с соперником, показать, есть ли резерв у команды, если что, подстраховать и дать всем поиграть. К сожалению, неясно, что там с Федей Кудряшовым — это более печальный момент, чем отсутствие веселой игры», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Билялетдинов не считает, что защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев заменит Федора Кудряшова на матчах Евро-2020.

«Для меня это будет большим вопросом. Думаю, что если надо будет заменить Федю, то тот же Баринов останется там играть. Мне вообще понравился выход со скамейки Кузяева и Мостового. Но, к сожалению, всем места на поле не хватит. Тут уже тренер будет выбирать, чтобы темп держать, оказывать какое-то скоростное давление на соперника. Этих ребят можно выпускать и во втором тайме, почему нет? А там уже посмотрят, будут делать результат — выйдут с первых минут. Эти ребята добавляют мобильности. Миранчук? Сейчас пенальти заработал, но мне показалось, что он мало с мячом времени проводит», — добавил Билялетдинов.

Свой первый матч на Евро-2020 сборная Россия проведет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.

(Екатерина Звенигородская)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры