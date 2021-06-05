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У Самедова есть опасения по поводу Евгеньева, если тот заменит Кудряшова на Евро-2020

20:36
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Экс-игрок сборной России Александр Самедов поделился впечатлениями от победы в контрольном матче перед Евро-2020 над командой Болгарии (1:0). Результативными действиями отличился Александр Соболев, реализовав пенальти, которое заработал Алексей Миранчук.

«Понятно, что хотелось чего-то более яркого, но, наверняка, ребята не отошли еще от нагрузок. Тренерский штаб подводит их грамотно к турниру, но, может быть, не было свежести. Конечно, есть опасения по поводу Евгеньева. Федор Кудряшов — все-таки игрок основного состава, основной ротации, а Евгеньев — молодой футболист, который уступает сильно по опыту Федору, но тут уже выхода нет. И надо еще точно еще понимать, точно ли Федя не сможет принять участие на Евро», — сказал Самедов «СЭ».

Самедов считает, что в матче с Болгарией в составе России играли те, кто будет выйдет на поле 12 июня против Бельгии.

«Может, будет одно-два изменения. Те ребята, которые выходят в последней игре перед крупным турниром, они уже, наверняка, убедили тренерский штаб, что на них можно положиться. Можем ли тогда увидеть в стартовом составе в матче с Бельгией Миранчука, а не Ионова? А почему должен быть Миранчук, а не Ионов? Потому что тот заработал пенальти сегодня? Посмотрим, вполне возможны некоторые изменения», — добавил Самедов.

Первый матч на Евро-2020 сборная Россия проведет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.

(Екатерина Звенигородская)

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры