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Губерниев — о матче с Болгарией: «Соперник, который не подает угловых, нам на Евро не попадется»

20:12
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Болгарией (1:0).

«Большую часть футбольного матча Россия — Болгария я смотрел волейбол Россия — Польша. Чего бы кстати и вам желал. Лучше шикарный волейбол, чем такой товарищеский футбол! А так можно сказать, что в важнейшей игре с Бельгией нам ничего сегодняшнее не пригодится. Соперник, который ровно ноль угловых подает, нам на Евро не попадется. И еще там придется бегать. Да, и чаще всего без мяча! И тем не менее Россию, поздравляю с победой!», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/2239

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