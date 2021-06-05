Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче с Болгарией (1:0).

«Большую часть футбольного матча Россия — Болгария я смотрел волейбол Россия — Польша. Чего бы кстати и вам желал. Лучше шикарный волейбол, чем такой товарищеский футбол! А так можно сказать, что в важнейшей игре с Бельгией нам ничего сегодняшнее не пригодится. Соперник, который ровно ноль угловых подает, нам на Евро не попадется. И еще там придется бегать. Да, и чаще всего без мяча! И тем не менее Россию, поздравляю с победой!», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Россия на Евро-2020 сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии. Болгары в финальную часть чемпионата Европы не пробились.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.