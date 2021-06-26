Бэйл расстроен результатом матча сборной Уэльса с Данией в 1/8 финала Евро

Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал результат матча 1/8 финала Евро против Дании (0:4).

«Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом все изменилось. Попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли мотивацию.

Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Предпочел бы закончить турнир иначе. Очень обидно — это все, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но хотя бы боролись. Я все равно горжусь нашими игроками», — приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА.

В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.