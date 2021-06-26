Бэйл расстроен результатом матча сборной Уэльса с Данией в 1/8 финала Евро
Форвард сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал результат матча 1/8 финала Евро против Дании (0:4).
«Игра пошла не так, как мы хотели. С нашей точки зрения, мы начали очень хорошо, но потом все изменилось. Попробовали сыграть лучше во втором тайме, но снова пропустили, и после этого потеряли мотивацию.
Итог матча нас очень расстроил. Ребята подавлены и злы, и это понятно. Предпочел бы закончить турнир иначе. Очень обидно — это все, что я могу сказать. Мы упустили шанс, но хотя бы боролись. Я все равно горжусь нашими игроками», — приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА.
В 1/4 финала датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024478--wales-vs-denmark/
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