Фофана: «Был приятно удивлен, увидев Канте в заявке сборной Франции на Евро»

Полузащитник сборной Франции Юссуф Фофана прокомментировал включение полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте в заявку сборной Франции на Евро-2024.

«Я был приятно удивлен, увидев Канте в списке, потому что мне предстояло открыть для себя человека, о котором я слышал много хорошего. На поле он показал нам все, на что он способен. Он отличный источник вдохновения, тем более, что играет на моей позиции», — цитирует Foot Mercato Фофана.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей.