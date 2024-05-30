Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Стыковые матчи Команды
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 16:45

Руни считает, что соперники как никогда боятся сборную Англии в преддверии Евро-2024

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Плимута» Уэйн Руни оценил шансы сборной Англии выиграть чемпионат Европы 2024 года.

«Англия может выиграть Евро-2024. Думаю, что на данный момент другие страны начинают немного опасаться ее. На предыдущих турнирах другие команды видели, что Англия хороша, но такого страха никогда не было. Однако сейчас в отношении Англии царит страх», — цитирует Руни Daily Mail.

Гарет Саутгейт, Джуд Беллингем, Харри Кейн. Сборная Англии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии сыграет в группе C против Дании, Словении и Сербии.

Первый матч на турнире команда Гарета Саутгейта проведет со сборной Сербии 16 июня в Гельзенкирхене.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-13475073/Wayne-Rooney-Gareth-Southgate-England-Euro-2024.html
Уэйн Руни
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Стало известно, с кем встречается шахматист Магнус Карлсен
Юлия Снигирь снялась в экранизации романа «Мастер и Маргарита»
Умерла актриса Анастасия Заворотнюк
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
Чем известна актриса Анастасия Заворотнюк. Биография
Помогавшего ВСУ студента Гулько не пустили в Грузию после депортации из РФ
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Нидерландов объявила итоговый состав на Евро-2024

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости