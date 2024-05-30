Дешам рассказал, что думает об игре Мбаппе перед Евро-2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что в завершившемся сезоне форвард Килиан Мбаппе мог забить больше голов.

«Он участвовал в в финальном матче Кубка и был активен на поле. Он ведь не волшебник. Я не буду пытаться что-то изменить за оставшееся к Евро время», — цитирует Дешама AS.

16 мая сборная Франции объявила состав на Евро-2024. Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

В активе 25-летнего футболиста 44 гола и 10 результативных передач в 48 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2023/24. Парижане стали чемпионами Франции по итогам лиги 1.