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Сегодня, 08:17

Дешам рассказал, что думает об игре Мбаппе перед Евро-2024

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что в завершившемся сезоне форвард Килиан Мбаппе мог забить больше голов.

«Он участвовал в в финальном матче Кубка и был активен на поле. Он ведь не волшебник. Я не буду пытаться что-то изменить за оставшееся к Евро время», — цитирует Дешама AS.

16 мая сборная Франции объявила состав на Евро-2024. Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

В активе 25-летнего футболиста 44 гола и 10 результативных передач в 48 матчах за «ПСЖ» в сезоне-2023/24. Парижане стали чемпионами Франции по итогам лиги 1.

Дидье Дешам
Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу
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Дешам: «Будущее Мбаппе никак не зависит от меня»

Дешам прокомментировал пристальное внимание СМИ к Мбаппе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 22 10 2 81-33 76
2
 Монако 34 20 7 7 68-42 67
3
 Брест 34 17 10 7 53-34 61
4
 Лилль 34 16 11 7 52-34 59
5
 Ницца 34 15 10 9 40-29 55
6
 Лион 34 16 5 13 49-55 53
7
 Ланс 34 14 9 11 45-37 51
8
 Марсель 34 13 11 10 52-41 50
9
 Реймс 34 13 8 13 42-47 47
10
 Ренн 34 12 10 12 53-46 46
11
 Тулуза 34 11 10 13 42-46 43
12
 Монпелье 34 10 12 12 43-48 41
13
 Страсбур 34 10 9 15 38-50 39
14
 Нант 34 9 6 19 30-55 33
15
 Гавр 34 7 11 16 34-45 32
16
 Метц 34 8 5 21 35-58 29
17
 Лорьян 34 7 8 19 43-66 29
18
 Клермон Фут 34 5 10 19 26-60 25
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.05 22:00
Гавр – Марсель
 1 : 2
19.05 22:00
Ланс – Монпелье
 2 : 2
19.05 22:00
Лилль – Ницца
 2 : 2
19.05 22:00
Лорьян – Клермон Фут
 5 : 0
19.05 22:00
Лион – Страсбур
 2 : 1
19.05 22:00
Метц – ПСЖ
 0 : 2
19.05 22:00
Монако – Нант
 4 : 0
19.05 22:00
Реймс – Ренн
 2 : 1
19.05 22:00
Тулуза – Брест
 0 : 3
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 27
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 19
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 19
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 8
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 20 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 24 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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