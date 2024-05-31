Гризманн: «Я был очень удивлен вызову Канте в сборную Франции»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал включение полузащитника «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте в заявку сборной Франции на Евро-2024.

«Я был очень удивлен, но рад видеть Канте здесь. Мы знаем его и как игрока, и как человека. Его роль будет заключаться в том, чтобы бегать и отбирать мяч для нас», — цитирует Foot Mercato Гризманна.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Франции сыграет в группе с Австрией, Нидерландами и Польшей.