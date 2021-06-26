Дольберг назван лучшим игроком матча Уэльс — Дания
Сборная Дании со счетом 4:0 победила команду Уэльса в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Дублем отметился нападающий Каспер Дольберг.
Именно он был признан лучшим игроком встречи.
В четвертьфинале датчане сыграют с победителем матча между сборными Нидерландов и Чехии. Встреча 1/4 финала пройдет 3 июля в Баку и начнется в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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