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Сегодня, 18:00

Игрок сборной Грузии Лобжанидзе — о Евро-2024: «Хотим выйти из группы»

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Полузащитник «Атланты» и сборной Грузии Саба Лобжанидзе в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы-2024.

— Грузия впервые будет участвовать в крупнейшем международном турнире. Чего ждете от турнира вы?

— Хочу выйти из группы!

— В чем Вилли Саньоль (главный тренер сборной Грузии, — Прим. «СЭ») сделал команду сильнее?

— Думаю, мы сейчас более сплочены. Все, кто выходит на поле, бьются друг за друга, за команду и за страну, отдаются на сто процентов. В этом мне видится самый большой прогресс. Конечно, он хороший тренер, отличный тактик. По всем этим причинам мы — на Евро!

— Кого можете назвать лидерами раздевалки?

— Каждого. У нас нет какого-то одного или двух человек, которые в этом плане явно выделяются.

— Насколько большую роль для Грузии и ее футбола сейчас играет Хвича Кварацхелия?

— Он — наша главная звезда. Великолепный игрок и человек. Хвича изумителен во всем! — сказал «СЭ» Лобжанидзе.

Саба Лобжанидзе. Пережил страшное землетрясение в Турции и оформил дубль в ворота команды Месси. Интервью с игроком сборной Грузии, который едет на Евро

Сборная Грузии на Евро-2024 в группе F сыграет с Чехией, Турцией и Португалией.

Футбол
Сборная Грузии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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