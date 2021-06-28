Бензема сравнялся с Зиданом по голам за сборную Франции
Форвард сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии и обошел в списке лучших снайперов команды Жюста Фонтэна и Жан-Пьера Папена.
Теперь 33-летний форвард «Реала» делит шестое место с великим Зинедином Зиданом, который, правда, провел на 21 матч больше. Кстати, партнеры Бензема по заявке на Евро-2020 Антуан Гризманн и Оливье Жиру в историческом списке занимают четвертое и второе места соответственно. А отставание от рекордсмена сборной Тьерри Анри теперь сократилось до 20 мячей.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции
|
Игрок
|
Годы в сборной
|
Матчи
|
Голы
|
Тьерри Анри
|
1997-2010
|
123
|
51
|
Оливье Жиру
|
2011-н.в.
|
109
|
46
|
Мишель Платини
|
1976-1987
|
72
|
41
|
Антуан Гризманн
|
2014-н.в.
|
95
|
38
|
Давид Трезеге
|
1998-2008
|
71
|
34
|
Карим Бензема
|
2007-н.в.
|
87
|
31
|
Зинедин Зидан
|
1994-2006
|
108
|
31
|
Жюст Фонтэн
|
1953-1960
|
21
|
30
|
Жан-Пьер Папен
|
1986-1995
|
54
|
30
|
Юри Джоркаефф
|
1993-2002
|
82
|
28
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