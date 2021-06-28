Бензема сравнялся с Зиданом по голам за сборную Франции

Форвард сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии и обошел в списке лучших снайперов команды Жюста Фонтэна и Жан-Пьера Папена.

Теперь 33-летний форвард «Реала» делит шестое место с великим Зинедином Зиданом, который, правда, провел на 21 матч больше. Кстати, партнеры Бензема по заявке на Евро-2020 Антуан Гризманн и Оливье Жиру в историческом списке занимают четвертое и второе места соответственно. А отставание от рекордсмена сборной Тьерри Анри теперь сократилось до 20 мячей.

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