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Бензема сравнялся с Зиданом по голам за сборную Франции

28 июня 2021, 23:48
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Форвард сборной Франции Карим Бензема оформил дубль в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швейцарии и обошел в списке лучших снайперов команды Жюста Фонтэна и Жан-Пьера Папена.

Теперь 33-летний форвард «Реала» делит шестое место с великим Зинедином Зиданом, который, правда, провел на 21 матч больше. Кстати, партнеры Бензема по заявке на Евро-2020 Антуан Гризманн и Оливье Жиру в историческом списке занимают четвертое и второе места соответственно. А отставание от рекордсмена сборной Тьерри Анри теперь сократилось до 20 мячей.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

Игрок

Годы в сборной

Матчи

Голы

Тьерри Анри

1997-2010

123

51

Оливье Жиру

2011-н.в.

109

46

Мишель Платини

1976-1987

72

41

Антуан Гризманн

2014-н.в.

95

38

Давид Трезеге

1998-2008

71

34

Карим Бензема

2007-н.в.

87

31

Зинедин Зидан

1994-2006

108

31

Жюст Фонтэн

1953-1960

21

30

Жан-Пьер Папен

1986-1995

54

30

Юри Джоркаефф

1993-2002

82

28

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Кирилл Бурдаков все материалы автора
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