Бельгия сыграет с Италией в 1/4 финала чемпионата Европы
27 июня 2021, 23:58
Сборная Бельгии со счетом 1:0 победила команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Севилье.
В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в субботу в дополнительное время победили команду Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.
В другом четвертьфинале 3 июля в Баку сыграют сборные Чехии и Дании.
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