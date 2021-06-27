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Бельгия сыграет с Италией в 1/4 финала чемпионата Европы

27 июня 2021, 23:58
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Сборная Бельгии со счетом 1:0 победила команду Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Севилье.

В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с итальянцами, которые в субботу в дополнительное время победили команду Австрии (2:1). Встреча пройдет 2 июля в Мюнхене.

В другом четвертьфинале 3 июля в Баку сыграют сборные Чехии и Дании.

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Иван Шитик все материалы автора
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