Австрия — Македония: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Сборная Австрии сыграет против Македонии в матче группового турнира чемпионата Европы-2020. Команды объявили стартовые составы на игру, которая начнется в 19.00 по московскому времени.
Австрия: Бахманн, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Ульмер, Лаймер, Шлагер, Баумгартнер, Алаба, Забитцер, Калайджич.
Македония: Димитриевски, Алиоски, Муслиу, Велкоски, Ристовски, Николов, Эльмас, Адеми, Барди, Трайковски, Пандев.
Команды выступают в группе С, вместе с такими сборными, как Голландия и Украина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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