Гол Стерлинга принес Англии победу над Хорватией
Сборная Англии победила команду Хорватии (1:0) в матче первого тура группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Единственный мяч на 57-й минуте забил Рахим Стерлинг. Англичане набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы D. У хорватов пока ноль очков.
Также в этой группе выступают Чехия и Шотландия. Их матч состоится 14 июня в 16.00. В следующем туре 18 июня Англия сыграет с Шотландией, а Хорватия — с Чехией.
Евро-2020
Группа D
2-й тур
Англия — Хорватия — 1:0 (0:0)
Методология
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