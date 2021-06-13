Кавазашвили: «Нужно было поклониться Акинфееву в пояс: «Игорь, вернись в сборную!»
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Станиславу Черчесову нужно было сделать все, чтобы уговорить Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду
— Надо было лучше уговаривать Акинфеева. Поклониться ему в пояс и сказать: «Игорь, давай закончим выступления в сборной на мажорной ноте. Помоги нам!». Ведь у Акинфеева такой авторитет, что все защитники в него верят. Это же такая надежность за спинами футболистов! Вот тогда мы бы могли и Бельгию обыграть.
— После Акинфеева у нас пропасть?
— Нет ему замены! Да, и у него были неудачные матчи на чемпионате мира. Но у Игоря сумасшедший авторитет и огромный опыт. Он излучает уверенность, которая передается защитникам. Очень грамотный подсказ от него. А слушаются ли игроки обороны Шунина? Все голы забили из центральной зоны... Как так можно? Уму не постижимо! Он не руководит своими игроками.
(Виталий Айрапетов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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