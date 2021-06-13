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Кавазашвили: «Нужно было поклониться Акинфееву в пояс: «Игорь, вернись в сборную!»

15:25
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Станиславу Черчесову нужно было сделать все, чтобы уговорить Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду

— Надо было лучше уговаривать Акинфеева. Поклониться ему в пояс и сказать: «Игорь, давай закончим выступления в сборной на мажорной ноте. Помоги нам!». Ведь у Акинфеева такой авторитет, что все защитники в него верят. Это же такая надежность за спинами футболистов! Вот тогда мы бы могли и Бельгию обыграть.

— После Акинфеева у нас пропасть?

— Нет ему замены! Да, и у него были неудачные матчи на чемпионате мира. Но у Игоря сумасшедший авторитет и огромный опыт. Он излучает уверенность, которая передается защитникам. Очень грамотный подсказ от него. А слушаются ли игроки обороны Шунина? Все голы забили из центральной зоны... Как так можно? Уму не постижимо! Он не руководит своими игроками.

(Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью с Кавазашвили — на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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