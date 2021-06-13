Кавазашвили: «Нужно было поклониться Акинфееву в пояс: «Игорь, вернись в сборную!»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что Станиславу Черчесову нужно было сделать все, чтобы уговорить Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду

— Надо было лучше уговаривать Акинфеева. Поклониться ему в пояс и сказать: «Игорь, давай закончим выступления в сборной на мажорной ноте. Помоги нам!». Ведь у Акинфеева такой авторитет, что все защитники в него верят. Это же такая надежность за спинами футболистов! Вот тогда мы бы могли и Бельгию обыграть.

— После Акинфеева у нас пропасть?

— Нет ему замены! Да, и у него были неудачные матчи на чемпионате мира. Но у Игоря сумасшедший авторитет и огромный опыт. Он излучает уверенность, которая передается защитникам. Очень грамотный подсказ от него. А слушаются ли игроки обороны Шунина? Все голы забили из центральной зоны... Как так можно? Уму не постижимо! Он не руководит своими игроками.

(Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью с Кавазашвили — на сайте «СЭ»