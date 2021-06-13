Анзор Кавазашвили: «Виноват не Шунин, а Черчесов. Где Гильерме?!»
Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Станислава Черчесова за его решение сделать первым номером нашей национальной команды Антона Шунина.
— Справедлива ли критика в адрес Шунина после крупного поражения от Бельгии?
— Извините меня, но виноват не Шунин.
— Вот как? А кто же?
— Черчесов. Передайте ему от меня вопрос: где Гильерме? Я уже много раз говорил, что в прошедшем сезоне голкипер «Локомотива» был лучшим в нашем чемпионате. Как же так? Почему его не включили даже в расширенный список?
— Шунин не уверен в себе?
— Конечно! И он все время запаздывает. С опозданием реагирует на мяч. Все время! Это было не только в матче с Бельгией, но и раньше. Почему так происходит? Динамовец ужасно выбирает позицию! Пусть включит записи и поучится у великого Яшина!
— Но ведь и у Гильерме были провальные матчи в прошлом сезоне.
— Секундочку. Гильерме девять матчей подряд отыграл великолепно. Это ли не аргумент? Да, и у него случались «пенки», но в целом он стабилен, не опускался ниже уровня. Черчесов же сам вратарь, должен чувствовать, кто на данный момент сильнее. И почему-то из матча в матч верит в Шунина... Неужели нельзя было за это время заметить, что Антон все время реагирует на удар с опозданием?! Это же видно невооруженным взглядом. Он совсем не играет на выходах. И это с таким-то ростом, с такой фактурой!
(Виталий Айрапетов)
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