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Анзор Кавазашвили: «Виноват не Шунин, а Черчесов. Где Гильерме?!»

15:10
Маринату Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Маринату Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал Станислава Черчесова за его решение сделать первым номером нашей национальной команды Антона Шунина.

— Справедлива ли критика в адрес Шунина после крупного поражения от Бельгии?

— Извините меня, но виноват не Шунин.

— Вот как? А кто же?

— Черчесов. Передайте ему от меня вопрос: где Гильерме? Я уже много раз говорил, что в прошедшем сезоне голкипер «Локомотива» был лучшим в нашем чемпионате. Как же так? Почему его не включили даже в расширенный список?

— Шунин не уверен в себе?

— Конечно! И он все время запаздывает. С опозданием реагирует на мяч. Все время! Это было не только в матче с Бельгией, но и раньше. Почему так происходит? Динамовец ужасно выбирает позицию! Пусть включит записи и поучится у великого Яшина!

— Но ведь и у Гильерме были провальные матчи в прошлом сезоне.

— Секундочку. Гильерме девять матчей подряд отыграл великолепно. Это ли не аргумент? Да, и у него случались «пенки», но в целом он стабилен, не опускался ниже уровня. Черчесов же сам вратарь, должен чувствовать, кто на данный момент сильнее. И почему-то из матча в матч верит в Шунина... Неужели нельзя было за это время заметить, что Антон все время реагирует на удар с опозданием?! Это же видно невооруженным взглядом. Он совсем не играет на выходах. И это с таким-то ростом, с такой фактурой!

(Виталий Айрапетов)

Полная версия интервью с Кавазашвили — на сайте «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия 0
Хорватия 0
1-й тайм

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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