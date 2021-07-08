Англия стала 13-м финалистом в истории чемпионатов Европы
01:40
Сборная Англии впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата Европы. В полуфинале Евро-2020 англичане победили сборную Дании (2:1 д. в.). Команда стала 13-й сборной в истории турнира, которой удалось пробиться в финал.
В финале Англия сыграет со сборной Италии. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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