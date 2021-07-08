Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Англия стала 13-м финалистом в истории чемпионатов Европы

01:40
Теги:

Сборная Англии впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата Европы. В полуфинале Евро-2020 англичане победили сборную Дании (2:1 д. в.). Команда стала 13-й сборной в истории турнира, которой удалось пробиться в финал.

В финале Англия сыграет со сборной Италии. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.

Италия — Англия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 301
Все опросы
Кто выиграет финал Евро-2020 — Италия или Англия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Англия — Дания: Кейн не реализовал пенальти, но затем добил мяч в ворота
Фото: Как дочь предугадала смерть Владимира Меньшова
Родители парились в бане, пока их дети заживо горели под Смоленском
Глава МИД Венгрии назвал самый коренной народ Украины
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года