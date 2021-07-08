Англия впервые вышла в финал чемпионата Европы

Сборная Англии впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата Европы. В полуфинале Евро-2020 англичане победили сборную Дании (2:1 д. в.).

В финале Англия сыграет со сборной Италии. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.