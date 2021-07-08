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Англия впервые вышла в финал чемпионата Европы

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Сборная Англии. Фото Официальный Twitter Евро 2020
Сборная Англии. Фото Официальный Twitter Евро 2020
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Сборная Англии впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата Европы. В полуфинале Евро-2020 англичане победили сборную Дании (2:1 д. в.).

В финале Англия сыграет со сборной Италии. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.

Италия — Англия

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля