Англия впервые вышла в финал чемпионата Европы
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Сборная Англии впервые в своей истории пробилась в финал чемпионата Европы. В полуфинале Евро-2020 англичане победили сборную Дании (2:1 д. в.).
В финале Англия сыграет со сборной Италии. Финальный матч состоится 11 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.
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Справедливо ли назначен пенальти в пользу Англии в дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Данией?
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