Англия в дополнительное время обыграла Данию и вышла в финал Евро-2020

Сборная Англии победила команду Дании (2:1 д. в.) в матче 1/2 финала Евро-2020.

На 30-й минуте датчане открыли счет. Ударом со штрафного забил Миккель Дамсгор. На 39-й минуте Англия сравняла результат. В свои ворота забил Симон Кьер. Это 11-й автогол на турнире.

Во втором тайме счет не изменился. Было назначено дополнительное время. На 104-й минуте у Англии забил Харри Кейн. Сначала он не реализовал пенальти (его удар отбил Каспер Шмейхель), но затем форвард все же добил мяч в ворота. Он повторил рекорд Гари Линекера по количеству голов за Англию на крупных турнирах (10).

Игра 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «СЭ» вел онлайн-трансляцию матча.

В финале англичане сыграют со сборной Италии. Матч состоится на этой же арене 11 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020

1/2 финала

Англия — Дания — 2:1 д.в. (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Дамсгор, 30 (0:1). Кьер, 39 — в свои ворота (1:1). Кейн, 104 (2:1).

Нереализованный пенальти: Кейн, 104 (вратарь)

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Стоунс, Магуайр, Райс (Хендерсон, 95), Маунт (Фоден, 95), Сака (Грилиш, 69. Триппьер, 106), Филлипс, Кейн, Стерлинг.

Дания: Шмейхель, Кьер, Вестергор (Винн, 105), Кристенсен (Андерсен, 79), Стрюгер Ларсен (Васс, 68), Мехле, Дилэйни (Йенсен, 88), Хейбьерг, Брэйтуэйт, Дольберг (Нергор, 67), Дамсгор (Поульсен, 65).

Предупреждения: Магуайр, 49. Васс, 72.

Судьи: Маккели. де Фрис, Стегстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Гиттельманн (Германия), Гиль (Польша).

7 июля. Лондон. Стадион «Уэмбли».