Судья помог Англии выйти в финал Евро. Никакого пенальти на Стерлинге не было
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На 102-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия — Дания арбитр Данни Маккели ошибся, назначив пенальти в ворота датчан. Судья решил, что в их штрафной площади был совершен фол против Рахима Стерлинга и указал на 11-метровую отметку.
Ни один из повторов не убеждает в правоте рефери: ни Йоаким Меле, ни Матиас Йенсен не нарушили правила в борьбе с англичанином — их действия не были причиной падения этого игрока.
При этом следует отметить, что счет ошибок голландского арбитра, которые привели к голам в полуфинале, стал 1:1. В первом тайме он ошибочно назначил штрафной удар, с которого забил датчанин Миккель Дамсгор, а в дополнительное время ошибочно назначил пенальти.
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Справедливо ли назначен пенальти в пользу Англии в дополнительное время полуфинала Евро-2020 с Данией?
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