Судья помог Англии выйти в финал Евро. Никакого пенальти на Стерлинге не было

На 102-й минуте матча 1/2 финала чемпионата Европы-2020 Англия — Дания арбитр Данни Маккели ошибся, назначив пенальти в ворота датчан. Судья решил, что в их штрафной площади был совершен фол против Рахима Стерлинга и указал на 11-метровую отметку.

Ни один из повторов не убеждает в правоте рефери: ни Йоаким Меле, ни Матиас Йенсен не нарушили правила в борьбе с англичанином — их действия не были причиной падения этого игрока.

При этом следует отметить, что счет ошибок голландского арбитра, которые привели к голам в полуфинале, стал 1:1. В первом тайме он ошибочно назначил штрафной удар, с которого забил датчанин Миккель Дамсгор, а в дополнительное время ошибочно назначил пенальти.