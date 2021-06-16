Аллен считает, что Уэльс заслужил победу в матче с Турцией

Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен поделился впечатлениями после матча с Турцией (2:0) на Евро-2020.

«Какое замечательное чувство! От этого матча многое зависело, и как мы уже делали раньше, мы ухватились за свой шанс обоими руками, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 16 июня. — Мы хорошо начали, создавали моменты на протяжении всей игры и, я считаю, полностью заслужили победу. В другой день мы могли бы забить еще пару голов.

Как игроку мне нравится выступать в такой атмосфере. У нас уверенный в себе коллектив, который любит, когда нас считают андердогами, что мы показали сегодня. Мы дали себе все шансы выйти в следующий раунд».

Голы забивали Аарон Рэмси и Коннор Робертс. Гарет Бэйл не реализовал пенальти и сделал две результативные передачи.