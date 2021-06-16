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Италия — Швейцария: Локателли открыл счет

22:28
Мануэль Локателли. Фото AFP
Мануэль Локателли. Фото AFP
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Сборная Италии открыла счет в матче Евро-2020 со Швейцарией.

На 26-й минуте отличился Мануэль Локателли. Счет матча — 1:0 в пользу итальянцев.

Италия — Швейцария

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