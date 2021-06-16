Италия — Швейцария: Локателли открыл счет
22:28
Сборная Италии открыла счет в матче Евро-2020 со Швейцарией.
На 26-й минуте отличился Мануэль Локателли. Счет матча — 1:0 в пользу итальянцев.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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