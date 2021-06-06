Агент рассказал о будущем Дмитрия Баринова после Евро-2020
6 июня 2021, 18:55
Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о будущем игрока.
«Сейчас нерационально рассуждать о дальнейшей карьере Димы. Впереди чемпионат Европы, поэтому он, так скажем, забыл о клубных делах. Понятно, что с моей стороны работа ведется всегда, но пока нет смысла. Дима должен готовиться к официальным играм, а там, после Евро уже будет видно, что и как», — сказал Банатин «СЭ».
В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник провел 17 матчей за «Локомотив», в которых отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Текущий контракт Дмитрия Баринова с московской командой рассчитан до лета 2023 года.
(Артем Бухаев)
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