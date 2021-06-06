Захарова считает отчаянной акцией изображение Крыма на форме сборной Украины по футболу
6 июня 2021, 18:28
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась о том, что на новой форме сборной Украины Крым изображен как часть страны.
«Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция, — якобы это должно придать игрокам сил», — написала Захарова.
Силуэт государства на новой форме сборной Украины включает в себя полуостров Крым, который входит в состав России с 2014 года, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
Команда Андрея Шевченко на групповом этапе Евро-2020 сыграет с национальными командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.
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