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Андрей Шевченко доволен новой формой сборной Украины

6 июня 2021, 19:22
Андрей Шевченко. Фото ffu.ua.
Андрей Шевченко. Фото ffu.ua.
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что ему понравилась новая форма команды, представленная к старту Евро-2020.

«То, что я видел — да, все в порядке, — цитирует специалиста Tribuna.com 6 июня. — Мне в ней не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать».

На чемпионате Европы украинцы сыграют в группе С. Их соперниками станут команды Голландии, Австрии и Македонии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины показала специальную форму с силуэтом Крыма для Евро-2020.

Дополнительная информация:

https://ua.tribuna.com/football/1097781547-andrej-shevchenko-dovolen-novoj-formoj-sbornoj-no-ne-mne-v-nej-igrat.html

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