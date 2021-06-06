Андрей Шевченко доволен новой формой сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что ему понравилась новая форма команды, представленная к старту Евро-2020.

«То, что я видел — да, все в порядке, — цитирует специалиста Tribuna.com 6 июня. — Мне в ней не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать».

На чемпионате Европы украинцы сыграют в группе С. Их соперниками станут команды Голландии, Австрии и Македонии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

Сборная Украины показала специальную форму с силуэтом Крыма для Евро-2020.