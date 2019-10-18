В Болгарии арестованы еще пятеро фанатов, подозреваемых в расистских оскорблениях английских футболистов

Болгарская полиция арестовала еще пятерых фанатов, которых подозревают в расистском поведении во время матча отборочного турнира Евро-2020 между сборными Болгарии и Англии (0:6). Встреча дважды останавливалась судьей, поскольку с трибун доносились оскорбительные расистские кричалки в адрес английских футболистов.

Как сообщает AFP, полиция определила 16 подозреваемых по этому делу. Шестерых арестовали несколько дней назад. Сейчас задержаны еще пятеро из числа подозреваемых. Пятерым из шести арестованных ранее уже выписаны штрафы и запрет на посещение стадионов, еще одному грозит до пяти лет тюрьмы.

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении сборной Болгарии, заседание по которому состоится 28 октября.