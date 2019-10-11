Станислав Черчесов: «Нельзя забывать про очки, которые дают бонусы при жеребьевке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как команда будет готовиться к отборочному матчу Евро-2020 против команды Кипра. В этой игре Россиия может оформить путевку на чемпионат Европы.

— Кипр с Казахстаном сыграли не с тем счетом, который нам нужен. Но с Кипром нас устраивает ничья. Легко ли будет сборную в такой ситуации настроить на победу?

— Во-первых, спасибо, что сказали, как они сыграли — я этого не знал. Какой счет?

— 2:1 в пользу Кипра.

— Мы смотрим на себя. Знаю, что мы выиграли 4:0. Наша задача — спокойно проанализировать сегодняшнюю игру, восстановить футболистов, четко понять, с кем и как мы играем. Нельзя забывать про очки, которые дают бонусы при жеребьевке. Понятно, что нас ждет разница в 20 градусов, а то и в 30. Нам надо очень скрупулезно ко всему подойти. Мы будем играть под нашим флагом и гимном, и нам нужно решать свои задачи — как локальные, так и глобальные. (Игорь Рабинер)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира