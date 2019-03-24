Скиллзи - официальный маскот Евро-2020. Как вам?

УЕФА презентовал официального маскота чемпионата Европы-2020. Он представляет собой человечка по прозвищу Скиллзи. Официальное представление маскота состоялось перед матчем отборочного турнира Евро-2020 Голландия - Германия.

В презентации приняли участие два ведущих футбольных фристайлера Лив Кук и Тобиас Бекс.

Евро-2020 пройдет в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА (11 стран), включая Санкт-Петербург.

Первый официальный маскот чемпионата Европы был создан к турниру 1980 года - им стал герой сказки Карло Коллоди Пиноккио. На Евро-2016 маскотом был человечек в плаще Супер-Виктор.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира