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Бильбао может быть лишен права проведения матчей Евро-2020

09:09
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Испанская федерация футбола (RFEF) заявила, что в Бильбао невозможно будет соблюдать нововведения правительства, которые позволили бы болельщикам присутствовать на стадионах на Евро этим летом.

«Вчера был получен список требование. С первого взгляда мы констатировали тот факт, что испанская федерация футбола не сможет принять их принять.

Требование о вакцинации 60 % населения в Бильбао и остальной части Испании до 14 июня невозможно выполнить и, следовательно, матчи должны будут пройти при пустых трибунах», — цитирует пресс-службу испанской федерации футбола Goal.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

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