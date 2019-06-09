Саленко считает, что не стоит петь однозначные дифирамбы в адрес сборной Украины после победы над Сербией

Бывший нападающий сборных России и Украины Олег Саленко прокомментировал победу украинской команды над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0).

Украина возглавляет таблицу группы B с семью очками после трех игр. Сербия идет на последнем месте.

– Сборная Украины превращается в машину?

– Постойте. Пока я бы не пел однозначные дифирамбы сборной Шевченко. Да, выиграли. Да, крупно. Но мне кажется, нужно говорить все же о другом.

– О чем же?

– О новом подходе тренерского штаба. Эта игра показала, что не стоит привлекать в сборную бразильцев. Зачем нужны натурализованные футболисты? Очень хорошо действовали в середине поля. Надо делать ставку на своих.

– Не понимаете, зачем привлекали Марлоса и Жуниора?

– Ну да. Зачем они играли? Пусть сидят. Хватает на Украине талантливой молодежи. Есть будущее, есть новое поколение. Ребята показали, что могут обходиться без бразильцев. Тот же Цыганков. Я с Шевой (Андреем Шевченко. – Прим. "СЭ") на эту тему говорил. Теперь он, наверное, задумается. Нужны ли ему в команде легионеры?

– Шевченко здорово прибавил как тренер?

– Не стоит забывать, что у него есть итальянские помощники. Пусть растет и прибавляет. Главное – он пока дает результат. Черчесов тоже побеждает. (Виталий Айрапетов)

Олег Саленко: "Сборные Украины и России сопоставимы по классу"